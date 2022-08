LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: subito la maratona con Meucci, Ponzio ci prova nel peso. Batterie dei 100 metri (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quando corre Marcell Jacobs? Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Atletica leggera 2022 di Monaco di Baviera (Germania). Ben cinque gare assegnano medaglie nel day 1: la maratona maschile e femminile, il getto del peso maschile e femminile e i 10000 metri femminili. Nella maratona maschile ci sarà Daniele Meucci che è già stato campione europeo. Iliass Aouani può fare grandissime cose. Saranno presenti anche René Cunéaz, Daniele D’Onofrio e Stefano La Rosa. Nella maratona femminile a rappresentare l’Italia ci saranno Giovanna Epis e Anna Incerti. In mattinata ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuando corre Marcell Jacobs? Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata deglidileggeradi Monaco di Baviera (Germania). Ben cinque gare assegnano medaglie nel day 1: lamaschile e femminile, il getto delmaschile e femminile e i 10000femminili. Nellamaschile ci sarà Danieleche è già stato campione europeo. Iliass Aouani può fare grandissime cose. Saranno presenti anche René Cunéaz, Daniele D’Onofrio e Stefano La Rosa. Nellafemminile a rappresentare l’Italia ci saranno Giovanna Epis e Anna Incerti. In mattinata ci ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Atletica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 12 agosto in DIRETTA: l’Italia… - toMMilanello : Cominciano oggi gli #EuropeanChampionships di #Munich2022, evento multisport giunto alla sua seconda edizione e che… - Ri_Ghetto : @Giuli28_90 Quelli di Riccione lei c’era perché l’ho vista live ?? Però sì ogni tanto alterna con l’atletica che palle però - JustNowOne : LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell'asta, Mattia Furlani chiude settimo nel… - infoitsport : LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell'asta, Mattia Furlani chiude settimo nel… -