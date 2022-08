Liga 2022/2023: il Maiorca di Muriqi ferma sullo 0-0 l’Athletic Bilbao (Di lunedì 15 agosto 2022) Il campionato di Liga 2022/2023 di Athletic Bilbao e Maiorca inizia con uno 0-0. Le due squadre non sono andate oltre un pareggio a reti bianche nel match valido per la prima giornata, in cui a vincere non è stato lo spettacolo. La squadra ad andare più vicina al gol è stata quella di casa, che nella ripresa ha colpito un palo con Yuri Berchiche. Nel complesso meglio i baschi, ma nonostante i ben 22 tiri effettuati la precisione ha lasciato a desiderare. Sorride il Maiorca di Vedat Muriqi, che lascia il San Mames con un prezioso punto in tasca. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Il campionato didi Athleticinizia con uno 0-0. Le due squadre non sono andate oltre un pareggio a reti bianche nel match valido per la prima giornata, in cui a vincere non è stato lo spettacolo. La squadra ad andare più vicina al gol è stata quella di casa, che nella ripresa ha colpito un palo con Yuri Berchiche. Nel complesso meglio i baschi, ma nonostante i ben 22 tiri effettuati la precisione ha lasciato a desiderare. Sorride ildi Vedat, che lascia il San Mames con un prezioso punto in tasca. SportFace.

