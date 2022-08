Juventus Sassuolo 3-0: Vlahovic e Di Maria fanno sorridere subito Allegri (Di lunedì 15 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve inaugura nel migliore dei modi la stagione 2022/23. 3-0 casalingo dei bianconeri, che archiviano in scioltezza la pratica Sassuolo. Doppietta di Vlahovic e gol di Di Maria: l’intesa tra i due funziona già… Sintesi Juventus Sassuolo 3-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Sassuolo. 1? Alex Sandro giù in area – McKennie trova la traccia in verticale per Alex Sandro che passa dietro a Muldur ma viene atterrato dal difensore in area. Per l’arbitro non è rigore. 5? Colpo di testa Vlahovic – Alex ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve inaugura nel migliore dei modi la stagione 2022/23. 3-0 casalingo dei bianconeri, che archiviano in scioltezza la pratica. Doppietta die gol di Di: l’intesa tra i due funziona già… Sintesi3-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 1? Alex Sandro giù in area – McKennie trova la traccia in verticale per Alex Sandro che passa dietro a Muldur ma viene atterrato dal difensore in area. Per l’arbitro non è rigore. 5? Colpo di testa– Alex ...

tancredipalmeri : Napoli statisticamente primo in classifica e meritatamente, perché è la migliore squadra vista nella prima giornata… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Juventus *1-0 Sassuolo *(Di Maria 26‘) #SSFootball - forumJuventus : #JuveSassuolo, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre sulle fasce… - la_patrizia_ : No, il Sassuolo non è l’Atletico o il Real… so che dispiace a molti questo risultato e che stanno sperando nella di… - Giorgio___22 : Juventus-Sassuolo 3-0, partenza col freno a mano tirato poi il resto lo fanno questi due?? P.s gran partita di… -