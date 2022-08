Inter, obiettivo difensore: piace Akanji del Borussia Dortmund (Di lunedì 15 agosto 2022) L’unico obiettivo di calciomercato dell’Inter da qui al 1 settembre è un difensore centrale, per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Ranocchia. Come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa di venerdì, i nerazzurri faranno solo questa operazione. E i nomi valutati dalla dirigenza sono ormai noti: il primo della lista è sempre Manuel Akanji, difensore centrale classe 1995 legato al Borussia Dortmund da un contratto fino al 2023, che difficilmente rinnoverà. Il club tedesco però continua a fare resistenza, nonostante la situazione contrattuale, e chiede per la cessione almeno 15 milioni di euro. L’Inter cerca però una soluzione low cost, per questo monitora la situazione e cerca sponde dall’agente del ragazzo e ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) L’unicodi calciomercato dell’da qui al 1 settembre è uncentrale, per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Ranocchia. Come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa di venerdì, i nerazzurri faranno solo questa operazione. E i nomi valutati dalla dirigenza sono ormai noti: il primo della lista è sempre Manuelcentrale classe 1995 legato alda un contratto fino al 2023, che difficilmente rinnoverà. Il club tedesco però continua a fare resistenza, nonostante la situazione contrattuale, e chiede per la cessione almeno 15 milioni di euro. L’cerca però una soluzione low cost, per questo monitora la situazione e cerca sponde dall’agente del ragazzo e ...

