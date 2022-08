Iniziato il processo per stupro contro Benjamin Mendy (Di lunedì 15 agosto 2022) Inizia oggi il processo per stupro contro Benjamin Mendy, ex calciatore del Manchester City. L’accusa: «Un predatore che non accetta i no» É Iniziato oggi il processo per stupro ai danni di Benjamin Mendy. Di seguito le parole di Timothy Cray, avvocato dell’accusa. «Il caso dell’accusa è semplice. Ha poco a che fare con il calcio. Invece, diciamo, è un altro capitolo di una storia molto vecchia: uomini che violentano e aggrediscono sessualmente le donne, perché pensano di essere potenti e perché pensano di farla franca. Il compito di Mendy era quello di trovare giovani donne e creare le situazioni in cui quelle giovani donne potessero essere violentate e aggredite sessualmente. Gli atti che gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Inizia oggi ilper, ex calciatore del Manchester City. L’accusa: «Un predatore che non accetta i no» Éoggi ilperai danni di. Di seguito le parole di Timothy Cray, avvocato dell’accusa. «Il caso dell’accusa è semplice. Ha poco a che fare con il calcio. Invece, diciamo, è un altro capitolo di una storia molto vecchia: uomini che violentano e aggrediscono sessualmente le donne, perché pensano di essere potenti e perché pensano di farla franca. Il compito diera quello di trovare giovani donne e creare le situazioni in cui quelle giovani donne potessero essere violentate e aggredite sessualmente. Gli atti che gli ...

