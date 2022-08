Il gioco della fabbrica con cui rompevamo e ricostruivamo il mondo (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. —————————————— Bambine, io e mia sorella facevamo un gioco che chiamavamo la fabbrica. Implicava smontare e poi provare a rimontare i nostri giocattoli, inginocchiate una accanto all’altra alla panca vicino alla porta d’ingresso, dove mio padre si sedeva per infilarsi le scarpe da lavoro. Quando non trovava il calzascarpe, usava un cucchiaio. Nella nostra fabbrica, anche io e mia sorella usavamo le posate in modo alternativo, ma meno efficace, e a volte provocando danni irreversibili. Conficcavamo le forchette nelle ruote delle macchinine e staccavamo gli arti delle bambole con i coltelli da burro. Avremmo potuto usare le nostre ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. —————————————— Bambine, io e mia sorella facevamo unche chiamavamo la. Implicava smontare e poi provare a rimontare i nostri giocattoli, inginocchiate una accanto all’altra alla panca vicino alla porta d’ingresso, dove mio padre si sedeva per infilarsi le scarpe da lavoro. Quando non trovava il calzascarpe, usava un cucchiaio. Nella nostra, anche io e mia sorella usavamo le posate in modo alternativo, ma meno efficace, e a volte provocando danni irreversibili. Conficcavamo le forchette nelle ruote delle macchinine e staccavamo gli arti delle bambole con i coltelli da burro. Avremmo potuto usare le nostre ...

