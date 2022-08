Golf: finalmente Will Zalatoris, al St. Jude Championship scocca la sua ora nel playoff vinto su Sepp Straka (Di lunedì 15 agosto 2022) Will Zalatoris ce la fa. Il venticinquenne di San Francisco, dopo una grande stagione in cui soltanto la vittoria era mancata, chiude anche quest’ultimo cerchio. E non lo fa in un evento qualsiasi, ma al FedEx St. Jude Championship 2022, primo torneo dei playoff della FedEx Cup, in cui batte al playoff di spareggio l’austriaco Sepp Straka. Entrambi avevano chiuso a -15 le 72 buche normali, e così si è reso necessario rifare per due volte la 18. In entrambe le occasioni i due sono andati allo stesso modo: par. Il cambiamento verso la 11 ha visto soffrire entrambi, ma è paradossalmente bastato il bogey a Zalatoris per portarsi a casa l’intera posta e diventare ufficialmente numero 9 del mondo. Sulla carta del vincitore c’è scritto 71 63 ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022)ce la fa. Il venticinquenne di San Francisco, dopo una grande stagione in cui soltanto la vittoria era mancata, chiude anche quest’ultimo cerchio. E non lo fa in un evento qualsiasi, ma al FedEx St.2022, primo torneo deidella FedEx Cup, in cui batte aldi spareggio l’austriaco. Entrambi avevano chiuso a -15 le 72 buche normali, e così si è reso necessario rifare per due volte la 18. In entrambe le occasioni i due sono andati allo stesso modo: par. Il cambiamento verso la 11 ha visto soffrire entrambi, ma è paradossalmente bastato il bogey aper portarsi a casa l’intera posta e diventare ufficialmente numero 9 del mondo. Sulla carta del vincitore c’è scritto 71 63 ...

