Giallo sull’Isola d’Elba | scompare la figlia dell’ex super-poliziotto Micalizio | trovato morto il suo cane

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Sono momenti di apprensione all’Isola, dove da ventiquattro ore risulta scomparsa Marina Paola, la48ennePippo. Della donna non si sa nulla dal primo pomeriggio di ieri, ma stamane all’alba è stato rinei pressi di una scogliera dell’Isola (in località Procchio nel comune di Campo) il suo cellulare e il corpo senza vita del suo. La 48enne, come avveniva ogni estate, stava trascorrendo le vacanze nella villa di famiglia, che si trova proprio. La scomparsa è stata segnalata in un’area boschiva e per questo motivo a gestire le ricerche, che si stanno concentrando nella zona di Procchio, ci sono adesso i Vigili del fuoco e i Carabinieri ...