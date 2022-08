Ferragosto | Vesuvio da record | nel weekend ottomila visitatori

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Il cratere delattira sempre più turisti e italiani in vacanza in Campania. Neldi, nei giorni 13, 14 e 15 agosto, sono stati complessivamente 7.908 iche da quota mille sono saliti fin sulla vetta. ”I dati di questi giorni – commenta Agostino Casillo, commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del– confermano il Parco Nazionale delmeta imprescindibile per chi sceglie la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze”. ”Grazie al sistema di ingressi controllati e contingentati, al cratere stiamo permettendo una fruizione ordinata e rispettosa di un sito in una zona di massima tutela del Parco, mantenendo numeri da grande attrattore. E comunque il Parco del ...

