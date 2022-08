Europei, strepitoso oro di Rachele Barbieri nell'Omnium. E Consonni è d'argento (Di lunedì 15 agosto 2022) Rachele Barbieri vince la medaglia d'oro nell'Omnium femminile ai campionati Europei di Monaco di Baviera. La 25enne emiliana trionfa con 174 punti, davanti alla francese Clara Copponi (171) e alla ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 agosto 2022)vince la medaglia d'orofemminile ai campionatidi Monaco di Baviera. La 25enne emiliana trionfa con 174 punti, davanti alla francese Clara Copponi (171) e alla ...

sportface2016 : +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO NON SI FERMANO PIU': ORO STREPITOSO NEL DUO TECNICO MISTO DEL NUOTO SINCR… - Mterryf1 : RT @sportface2016: +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO NON SI FERMANO PIU': ORO STREPITOSO NEL DUO TECNICO MISTO DEL NUOTO SINCRONIZZ… - TOSADORIDANIELA : RT @sportface2016: +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO NON SI FERMANO PIU': ORO STREPITOSO NEL DUO TECNICO MISTO DEL NUOTO SINCRONIZZ… - Fprime86 : RT @sportface2016: +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO NON SI FERMANO PIU': ORO STREPITOSO NEL DUO TECNICO MISTO DEL NUOTO SINCRONIZZ… - MarcoR222 : RT @sportface2016: +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO NON SI FERMANO PIU': ORO STREPITOSO NEL DUO TECNICO MISTO DEL NUOTO SINCRONIZZ… -