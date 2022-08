Europei di nuoto, Quadarella domina i 1500. Oro Minisini-Ruggiero e nei tuffi (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora ori per l’Italia agli Europei di nuoto a Roma. Simona Quadarella trionfa nei 1500 stile libero con il tempo di 15’54?15 davanti all’ungherese Viktoria Mihalyvari (16’02?15) e all’altra italiana Martina Rita Caramignoli (16’12?39). Quarto oro per l’Italia del nuoto artistico per Giorgio Minisini. Nell’ultima giornata di gare per questa disciplina al Parco del Foro Italico, il 26enne romano insieme a Lucrezia Ruggiero, entrambi in forza alle Fiamme Oro, trionfano nel duo misto. Debutto d’oro per i tuffi con il team event. Gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti Gugiu trionfano con il punteggio di 402.55 davanti all’Ucraina (399.05) e alla Gran Bretagna (384.70). Thomas ... Leggi su funweek (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora ori per l’Italia aglidia Roma. Simonatrionfa neistile libero con il tempo di 15’54?15 davanti all’ungherese Viktoria Mihalyvari (16’02?15) e all’altra italiana Martina Rita Caramignoli (16’12?39). Quarto oro per l’Italia delartistico per Giorgio. Nell’ultima giornata di gare per questa disciplina al Parco del Foro Italico, il 26enne romano insieme a Lucrezia, entrambi in forza alle Fiamme Oro, trionfano nel duo misto. Debutto d’oro per icon il team event. Gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti Gugiu trionfano con il punteggio di 402.55 davanti all’Ucraina (399.05) e alla Gran Bretagna (384.70). Thomas ...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - DANI56 : RT @RaiNews: Simona Quadarella è oro europeo nei 1500 stile libero per la terza volta consecutiva: nessuna come lei su questa distanza. Fes… - MariaMacca3 : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? #nuoto #Roma2022 le #Fiammeoro ???????portano ancora l'Italia in cima al podio continentale con #Al… -