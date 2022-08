Coronavirus, i dati – 9.894 contagi in 24 ore: il tasso di positività sale al 15,4%. Altre 42 vittime (Di lunedì 15 agosto 2022) Calano, come di consueto dopo il weekend, i contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della salute, sono 9.894 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, meno della metà dei 19.457. un calo legato anche al minor numero dei tamponi effettuati: mentre ieri erano 131.302, oggi i test processati non superano i 64.106. Tanto che il tasso di positività continua a salire, con la percentuale che si attesta al 15,4% contro il 14,8% di sabato. Scende invece il numero delle vittime che oggi sono 42, contro le 78 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Calano, come di consueto dopo il weekend, igiornalieri dain Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della salute, sono 9.894 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, meno della metà dei 19.457. un calo legato anche al minor numero dei tamponi effettuati: mentre ieri erano 131.302, oggi i test processati non superano i 64.106. Tanto che ildicontinua a salire, con la percentuale che si attesta al 15,4% contro il 14,8% di sabato. Scende invece il numero delleche oggi sono 42, contro le 78 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Miti_Vigliero : Covid #15agosto Solo 64.106 tamponi in TUTTA Italia 9894 nuovi contagi Tasso positività 15,43% (per vivere come v… - emiliaromagnago : Coronavirus Emilia Romagna, dati del 15 agosto 2022 #emiliaromagna - fanpage : Crollo dei casi Covid il giorno di Ferragosto: secondo il bollettino di oggi, #15agosto, sono stati registrati 9.89… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: IN PIEMONTE 426 NUOVI CASI?? I dati aggiornati?? #coronavirus #piemonte #telecitynews24 - ApuntoM : dati #COVID19 ultime 24h provincia di Trento: 3 #positivi su 25 #tamponi, 123 su 641 #testrapidi. 0 morti, 224 guar… -