Canottaggio, per l’Italia un Europeo tra conferme, nodi da sciogliere e il rebus dell’otto (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli Europei di Canottaggio si sono conclusi con una grande certezza, alcune conferme ed anche diverse zone d’ombra su cui fare definitivamente luce in vista dei Mondiali di Racice e, soprattutto, delle Olimpiadi di Parigi 2024. Partiamo dalla certezza: il 4 di coppia resta la barca di riferimento dell’intero movimento remiero tricolore. In realtà lo era stato anche nel precedente quadriennio, ma a causa di una serie di circostanze sfortunate non era maturata alcuna medaglia a Tokyo 2020. Sarà anche un equipaggio formatosi per caso a seguito delle vicissitudini legate al Covid, tuttavia Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Luca Chiumento e l’enfant prodige Nicolò Carucci formano una squadra senza punti deboli e difficilmente avvicinabile dalla concorrenza. Peraltro l’affiatamento non potrà che migliorare: se la salute li assiste, a Monaco potrebbe essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli Europei disi sono conclusi con una grande certezza, alcuneed anche diverse zone d’ombra su cui fare definitivamente luce in vista dei Mondiali di Racice e, soprattutto, delle Olimpiadi di Parigi 2024. Partiamo dalla certezza: il 4 di coppia resta la barca di riferimento dell’intero movimento remiero tricolore. In realtà lo era stato anche nel precedente quadriennio, ma a causa di una serie di circostanze sfortunate non era maturata alcuna medaglia a Tokyo 2020. Sarà anche un equipaggio formatosi per caso a seguito delle vicissitudini legate al Covid, tuttavia Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Luca Chiumento e l’enfant prodige Nicolò Carucci formano una squadra senza punti deboli e difficilmente avvicinabile dalla concorrenza. Peraltro l’affiatamento non potrà che migliorare: se la salute li assiste, a Monaco potrebbe essere ...

poliziadistato : Campionati europei ???? #canottaggio Monaco di Baviera altre due medaglie in specialità olimpiche per i portacolori d… - _Carabinieri_ : Canottaggio: ai campionati europei assoluti di Monaco di Baviera, ottimi risultati del Centro Sportivo #Carabinieri… - Lazio_TV : Podio per il terracinese delle Fiamme Gialle - DANI56 : RT @_Carabinieri_: Canottaggio: ai campionati europei assoluti di Monaco di Baviera, ottimi risultati del Centro Sportivo #Carabinieri! ??ne… - FalcionelliFede : RT @_Carabinieri_: Canottaggio: ai campionati europei assoluti di Monaco di Baviera, ottimi risultati del Centro Sportivo #Carabinieri! ??ne… -