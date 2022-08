Candidati alle elezioni, psicodramma nei partiti (Di lunedì 15 agosto 2022) Le liste dei Candidati alle elezioni si chiudono il 22 agosto e, a una settimana dal blocco, le acque dei partiti politici sono agitate. Specie in casa PD, dove a Ferragosto si riunisce la direzione proprio su questo tema. Slitta alle 20 la direzione del PD, convocata inizialmente stamattina e poi aggiornata al pomeriggio, per discutere delle liste dei Candidati per le elezioni del 25 settembre. Sui motivi del rinvio, fonti del partito assicurano: “Non c’è alcuna tensione, ma solo fisiologiche discussioni. Siamo un partito“. Intanto il segretario Enrico Letta, in una lettera al Corriere di Bologna, ha spiegato la possibile candidatura di Pier Ferdinando Casini nel collegio uninominale di Bologna per la coalizione di Centrosinistra. Per lui rappresenta una “voce” a ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 agosto 2022) Le liste deisi chiudono il 22 agosto e, a una settimana dal blocco, le acque deipolitici sono agitate. Specie in casa PD, dove a Ferragosto si riunisce la direzione proprio su questo tema. Slitta20 la direzione del PD, convocata inizialmente stamattina e poi aggiornata al pomeriggio, per discutere delle liste deiper ledel 25 settembre. Sui motivi del rinvio, fonti del partito assicurano: “Non c’è alcuna tensione, ma solo fisiologiche discussioni. Siamo un partito“. Intanto il segretario Enrico Letta, in una lettera al Corriere di Bologna, ha spiegato la possibile candidatura di Pier Ferdinando Casini nel collegio uninominale di Bologna per la coalizione di Centrosinistra. Per lui rappresenta una “voce” a ...

