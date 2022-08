Calenda, parte la corsa: «Agenda Draghi e Pnrr le radici del Terzo polo» (Di lunedì 15 agosto 2022) Ora che Giorgia Meloni ed Enrico Letta hanno svelato i propri programmi elettorali, Carlo Calenda ricomincia da Mario Draghi. Dalla sua Agenda. «Ma destra e sinistra si ricordano che esiste il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 agosto 2022) Ora che Giorgia Meloni ed Enrico Letta hanno svelato i propri programmi elettorali, Carloricomincia da Mario. Dalla sua. «Ma destra e sinistra si ricordano che esiste il...

GiuseppeConteIT : In molti mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti… - ZanAlessandro : Non mi sarei aspettato una tale mancanza di serietà da parte di #Calenda. Rompendo l’alleanza dà una grande mano al… - ItaliaViva : La nostra scelta è una scelta di grande libertà. Se #Calenda ci sta, da parte nostra c'è totale disponibilità, perc… - PietroIdili : RT @NatMarmo: Franceschini candida la moglie Fratoianni candida la moglie Berlusconi candida la moglie Renzi rifiutò un Ministero per por… - FilippoCiavagli : @CarloCalenda Pasquino, sei tu un incubo, non è il potere di ricatto, Calenda e RENZI sono dalla parte della libera… -