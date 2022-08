Armenia, 5 morti e 60 feriti per un'esplosione al mercato di Erevan (Di lunedì 15 agosto 2022) È di 5 morti e oltre 60 feriti il bilancio aggiornato dell'esplosione avvenuta in un mercato di Erevan, in Armenia. Tra le vittime, cinque donne e un uomo, hanno fatto sapere i soccorritori che hanno ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) È di 5e oltre 60il bilancio aggiornato dell'avvenuta in undi, in. Tra le vittime, cinque donne e un uomo, hanno fatto sapere i soccorritori che hanno ...

