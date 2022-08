Washington, uomo si schianta con l'auto in fiamme contro la cancellata di Capitol Hill. Spara all'impazzata e si suicida (Di domenica 14 agosto 2022) Washington , un uomo si schianta con l 'auto in fiamme contro una cancellata di protezione di Capitol Hill . La notizia la riporta Fox News. L'uomo è uscito dal suo veicolo, ha preso a Sparare all'... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022), unsicon l 'inunadi protezione di. La notizia la riporta Fox News. L'è uscito dal suo veicolo, ha preso are all'...

