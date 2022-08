Spezia | Gotti | 'Ancora non siamo come vorrei che fossimo Nzola? Ha sofferto da solo | si è penalizzato molto'

sportface2016 : #Spezia, #Gotti: 'Non siamo ancora come vorrei che fossimo' - despite_qwame : RT @DiMarzio: #SerieA, @acspezia | Le parole di #Gotti dopo #SpeziaEmpoli - DiMarzio : #SerieA, @acspezia | Le parole di #Gotti dopo #SpeziaEmpoli - GazzettadellaSp : Debutto con vittoria: Lo Spezia di Gotti soffre ma piega l'Empoli grazie a un gol di Nzola - MasterblogBo : LA SPEZIA (ITALPRESS) – Dopo i due pareggi della scorsa stagione, è lo Spezia a vincere il terzo scontro diretto co… -

Commenta per primo- Empoli 1 - 0 Dragowski 7: due interventi risolutivi già nel primo tempo. Poi offre ...7: squadra corta, ordinata e logica, che appena vede un varco riesce a creare ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anchenomeCalcio anno di fondazione 1906 allenatore Lucaallenatore Thiago Motta stadio ...Esordio con vittoria per mister Gotti sulla panchina dei liguri, ko i toscani di Zanetti LA SPEZIA (ITALPRESS) - Dopo i due pareggi della ...Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine dell'esordio casalingo dei liguri al Picco contro l'Empoli, che ha portato in dote la prima vittoria alla prima giornata ...