Ponte Morandi: cerimonia a Genova, le parole di Draghi e Mattarella (Di domenica 14 agosto 2022) Con la messa officiata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca in ricordo delle vittime e per i loro familiari sono cominciate le cerimonie per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 agosto 2022) Con la messa officiata dall'arcivescovo diMarco Tasca in ricordo delle vittime e per i loro familiari sono cominciate le cerimonie per la commemorazione del crollo delL'articolo proviene da Firenze Post.

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - Agenzia_Ansa : Il quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. Il presidente Mattarella: 'Un dramma che segna la vit… - AgenziaASI : Genova: Il Ministro Giovannini, in rappresentanza del Governo, partecipa alla commemorazione per le vittime del cro… - vaneisthenewme2 : 14/08/2018 14/08/2022 Genova non dimentica le vittime del ponte Morandi ?? -