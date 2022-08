Piero Angela, l'ultimo viaggio del divulgatore che in tv rese la scienza semplice (Di domenica 14 agosto 2022) È morto Piero Angela.Il giornalista e conduttore televisivo ci ha lasciati nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Il 22 dicembre prossimo avrebbe compiuto 94 anni, 70 dei quali passati in Rai. Ad annunciare la scomparsa del giornalista è stato il figlio Alberto con un post su Instagram. Tre sole parole: "Buon viaggio papà". Angela è stato uno dei massimi divulgatori scientifici televisivi. Un fuoriclasse della stessa stoffa di un David Attenborough, di un Carl Sagan, di un Folco Quilici. La sua missione di giornalista e conduttore del servizio pubblico fu sempre nel segno del sacro motto cui da sempre s' ispira la britannica Bbc: informare, educare e intrattenere. E infatti le sue trasmissioni in stile anglosassone hanno rivoluzionato il modo di raccontare la scienza, la storia e hanno rafforzato il ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) È morto.Il giornalista e conduttore televisivo ci ha lasciati nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Il 22 dicembre prossimo avrebbe compiuto 94 anni, 70 dei quali passati in Rai. Ad annunciare la scomparsa del giornalista è stato il figlio Alberto con un post su Instagram. Tre sole parole: "Buonpapà".è stato uno dei massimi divulgatori scientifici televisivi. Un fuoriclasse della stessa stoffa di un David Attenborough, di un Carl Sagan, di un Folco Quilici. La sua missione di giornalista e conduttore del servizio pubblico fu sempre nel segno del sacro motto cui da sempre s' ispira la britannica Bbc: informare, educare e intrattenere. E infatti le sue trasmissioni in stile anglosassone hanno rivoluzionato il modo di raccontare la, la storia e hanno rafforzato il ...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - MPedroli : RT @ComVentotene: Ieri non ci siamo permessi di polemizzare, anche per rispetto del compianto Piero Angela, ma oggi lasciateci esprimere il… - SoniaLaVera : RT @ChanceGardiner: Piero Angela è diventato il Fedez della scienza -