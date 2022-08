Ozge Gurel e Serkan Cayoglu celebrano le nozze anche in Italia (Di domenica 14 agosto 2022) Serkan e Ozge Gurel in Italia Dopo essersi conosciuti sul set di Cherry Season – La stagione del cuore, Ozge Gurel e Serkan Cayoglu hanno deciso di sposarsi. La proposta era arrivata negli Stati Uniti quando l’attore turco le aveva regalato un anello dal valore di 25mila euro. In seguito si sono sposati al municipio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 14 agosto 2022)inDopo essersi conosciuti sul set di Cherry Season – La stagione del cuore,hanno deciso di sposarsi. La proposta era arrivata negli Stati Uniti quando l’attore turco le aveva regalato un anello dal valore di 25mila euro. In seguito si sono sposati al municipio L'articolo proviene da Novella 2000.

MariLu201068 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #SerkanCayoglu e #OzgeGurel in bianco per le nozze a Verona: gli abiti degli sposi e la location - Foto - https://t.co… - fashionsoaptv : ??Ozge Gurel e Serkan Cayoglu?? festeggiano il loro matrimonio in Italia! ?????????? - Giusy05033470 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #SerkanCayoglu e #OzgeGurel in bianco per le nozze a Verona: gli abiti degli sposi e la location - Foto - https://t.co… - NOTIZIEWEBLIVE : #SerkanCayoglu e #OzgeGurel in bianco per le nozze a Verona: gli abiti degli sposi e la location - Foto -… - BlankaAdamcova : RT @Roberta21526398: @valeriabakery Ferit e quello che ci ha fatto conoscere Can Yaman e il suo grande talento ma Ozge Gurel lo ha valoriz… -