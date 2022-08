Milan-Udinese 4-2, i gol e gli highlights del match di ‘San Siro’ (VIDEO) (Di domenica 14 agosto 2022) Il Milan vince e convince contro l'Udinese: i rossoneri conquistano la vittoria con un rotondo 4-2 davanti ai propri tifosi a 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022) Ilvince e convince contro l': i rossoneri conquistano la vittoria con un rotondo 4-2 davanti ai propri tifosi a 'San Siro'

borghi_claudio : Oggi sarò a San Siro prima della partita Milan Udinese insieme ai ragazzi della Lega Milano per volantinaggio di in… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - AntoVitiello : #Giroud in gruppo. Recuperato per #Milan Udinese - AndreaSeripa : RT @Interistadoc10: Accendo la tv, vedo Milan-Udinese 0-1 e non posso fare altro che ridere perché tutto torna. Il Leicester torna a fare i… - mvcalcio : @FusatoRiccardo Bravo, Milan sfavorito già alla prima col mancato rosso all’Udinese, segna pure. -