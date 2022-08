Max Verstappen “spiega” le nuove vetture di Formula 1 (Di domenica 14 agosto 2022) Un anno zero spiegato dal campione del mondo in carica di Red Bull. Max Verstappen ha spiegato tutti i cambiamenti apportati dai dirigenti della Formula 1 per rendere più competitiva e “diversa” la classe a quattro ruote più famosa ed importante del mondo. Le spiegazioni di Max Verstappen (Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)Ecco le parole del campione del mondo in carica ai microfoni di Speedweek: “Le caratteristiche di queste vetture hanno cambiato sicuramente il tipo di maneggevolezza. Non posso attaccare le curve a mio piacimento come potevo fare lo scorso anno. Preferisco avere a disposizione un avantreno che mi permetta di avere più feeling ed una sterzata più precisa. Se questo rende più leggero il posteriore, riesco ad adattarmi molto bene. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Un anno zeroto dal campione del mondo in carica di Red Bull. Maxhato tutti i cambiamenti apportati dai dirigenti della1 per rendere più competitiva e “diversa” la classe a quattro ruote più famosa ed importante del mondo. Lezioni di Max(Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)Ecco le parole del campione del mondo in carica ai microfoni di Speedweek: “Le caratteristiche di questehanno cambiato sicuramente il tipo di maneggevolezza. Non posso attaccare le curve a mio piacimento come potevo fare lo scorso anno. Preferisco avere a disposizione un avantreno che mi permetta di avere più feeling ed una sterzata più precisa. Se questo rende più leggero il posteriore, riesco ad adattarmi molto bene. ...

