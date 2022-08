Madonna festeggia il suo compleanno in Italia: ecco dove (Di domenica 14 agosto 2022) Madonna verrà in Italia a festeggiare il suo 64° compleanno e i fan avrebbero scoperto la località nella quale la pop star organizzerà i festeggiamenti. Artista poliedrica, chiacchierata, mai banale e anticonformista, Madonna è tra le popstar più amate del panorama musicale internazionale. Con il suo stile unico e inimitabile ha influenzato centinaia di artiste che, sulla scia di Like a Virgin, hanno modellato il proprio stile su quello della celebre diva. Madonna non ha paura di dire quel che pensa né di esprimere opinioni scomode. In un’intervista rilasciata a Fabio Fazio nel 2015, la riva dichiarò che con le sue prese di posizione combatte battaglie contro la discriminazione e la bigotteria. Nonostante andare contro le convenzioni sociali consolidate continui ad ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 14 agosto 2022)verrà inre il suo 64°e i fan avrebbero scoperto la località nella quale la pop star organizzerà imenti. Artista poliedrica, chiacchierata, mai banale e anticonformista,è tra le popstar più amate del panorama musicale internazionale. Con il suo stile unico e inimitabile ha influenzato centinaia di artiste che, sulla scia di Like a Virgin, hanno modellato il proprio stile su quello della celebre diva.non ha paura di dire quel che pensa né di esprimere opinioni scomode. In un’intervista rilasciata a Fabio Fazio nel 2015, la riva dichiarò che con le sue prese di posizione combatte battaglie contro la discriminazione e la bigotteria. Nonostante andare contro le convenzioni sociali consolidate continui ad ...

