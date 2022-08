La Torta di mele numero 1 al mondo | Prova questa ricetta e la farai sempre!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 agosto 2022) Come sappiamo esistono varie ricette per creare unadicon i fiocchi. Quella scritta qui di seguito è probabilmente ladipiù deliziosa in assoluto. Ladisbriciolata racchiude dentro di sé dei pezzi di mela dolcissimi ricoperti da un delizioso budino alla vaniglia. Leggendo ti è venuta fame vero? Allora che aspetti? Mettiamoci al lavoro!disbriciolata: ingredienti e preparazione dell’impasto. Per l’impasto servono i seguenti ingredienti: 8 gr di zucchero vanigliato 180 gr di burro 300 gr di farina 00 1 uovo 100 gr di zucchero Sale quanto basta Nella ciotola della farina versiamo il sale, il burro fatto a pezzetti e lo zucchero vanigliato. Dopodiché aggiungiamo anche lo zucchero e cominciamo a lavorare ...