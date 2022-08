Inter | tutti intorno a Lukaku | torna | segna | vince

FBiasin : #Inter impacciata, bruttina, ma con grande carattere. Ecco, se mai ce ne fosse stato bisogno, il gol di #Dumfries… - Inter : Tutti pronti? Quanti di voi a Lecce? ???? #LecceInter - MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - GiacomoSala99 : RT @AndreaDiMaggio_: Lo dice Bastoni, lo dice Handa, lo dice Inzaghi due volte, lo dice D’Ambrosio… si sono rotti tutti il cazzo di vivere… - Supersonick_ : RT @AndreaDiMaggio_: Lo dice Bastoni, lo dice Handa, lo dice Inzaghi due volte, lo dice D’Ambrosio… si sono rotti tutti il cazzo di vivere… -

È tornato. Ha segnato. Ha vinto. Sono bastati 90 secondi al numero 90 per dire ache fra Romelu Lukaku e l'la storia non è mai finita . Anzi, è appena ricominciata. Al Lecce, il 26 agosto 2019, il Gigante aveva realizzato il suo primo gol in Serie A; a Lecce, ieri sera,...Io, invece, dico che sono un portiere vero e non invidio nulla a nessuno, nemmeno a Zenga che pure è il più bravo di. Zenga è stato per l'come il Garella dello scudetto a Verona. E se non ...La rete del vantaggio nerazzurro arriva subito con Lukaku, a segno al 2' di testa su assist di Darmian. L'Inter va a segno a inizio e a fine gara, in mezzo si è vista una partita combattuta nel primo ...Rocambolesca la vittoria ottenuta dall'Inter, in trasferta contro il neopromosso Lecce, con la formazione di Inzaghi che al Via Del Mare è riuscita a mettere a segno il gol della vittoria solo all'ult ...