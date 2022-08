MediasetTgcom24 : Genova ricorda le vittime del crollo del Ponte Morandi #14agosto2018 #genova #pontemorandi - AnnunzioTiziana : RT @MediasetTgcom24: Genova ricorda le vittime del crollo del Ponte Morandi #14agosto2018 #genova #pontemorandi - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Genova ricorda le vittime del crollo del Ponte Morandi #14agosto2018 #genova #pontemorandi - giuliano4573 : - MediasetTgcom24 : Genova ricorda le vittime del crollo del Ponte Morandi #14agosto2018 #genova #pontemorandi -

commenta Si sono aperte sabato sera a, con un concerto alla Radura della Memoria sotto il Ponte di Renzo Piano, le celebrazioni per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuta il 14 agosto 2018. Domenica previsti ...... si sono aperte ieri sera ale celebrazioni per ricordare la tragedia del 14 agosto di otto ...memoria delle 43 vittime di quella tragedia che oggi il quotidiano della città Secolo XIXin ...GENOVA - Quattro anni dopo la tragedia di ponte Morandi Genova ricorda le 43 vittime. Alla chiesa di San Bartolomeo di Certosa la messa in suffragio di chi il 14 agosto del 2018 ha perso la vita nel ...La dirigente vicaria del comando provinciale di via Genova: «Preoccupati dagli incendi accidentali per imperizia o distrazione. Nel 2022 il 30% di episodi in più in città rispetto al 2021 e il 50% di ...