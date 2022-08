Gemitaiz contro Jovanotti: “Un pagliaccio, porta in giro un carrozzone di qualunquismo cosmico: non spenderei mai 90 euro per vederlo” (Di domenica 14 agosto 2022) “Raga non chiedete più se andrò anche io a qualche Jova beach party. Non ci andrei manco morto“. Esordisce così in una storia su Instagram il rapper Gemitaiz rispondendo ai fan e sferzando un attacco a Jovanotti, già nel mirino di molte critiche per l’impatto ambientale del suo tour estivo. “Trovo che Jovanotti sia un pagliaccio e porti in giro un carrozzone di qualunquismo cosmico. 60 o 90 euro per vederlo saltare vestito da pirata mentre passa da Benny Benassi ai Queen”, incalza il cantante prima di sferzare l’affondo finale. “Avrà anche fatto del bene quando ha cominciato ma da tempo è l’emblema del ribelle che appena ha visto il cash, si è venduto alla qualunque“, conclude. Arriverà la replica del diretto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) “Raga non chiedete più se andrò anche io a qualche Jova beach party. Non ci andrei manco morto“. Esordisce così in una storia su Instagram il rapperrispondendo ai fan e sferzando un attacco a, già nel mirino di molte critiche per l’impatto ambientale del suo tour estivo. “Trovo chesia une porti inundi. 60 o 90persaltare vestito da pirata mentre passa da Benny Benassi ai Queen”, incalza il cantante prima di sferzare l’affondo finale. “Avrà anche fatto del bene quando ha cominciato ma da tempo è l’emblema del ribelle che appena ha visto il cash, si è venduto alla qualunque“, conclude. Arriverà la replica del diretto ...

