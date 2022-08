Fiorentina Cremonese | Italiano punta su Cabral | Alvini subito con Dessers

(Di domenica 14 agosto 2022) Questa sera in campo la sfida trasulle solite certezze della scorsa stagione.perQuesta sera in campo la sfida trasfida, all’esordio in Serie A dopo anni di gavetta. Due allenatori partiti dal basso per arrivare fino alla massima serie. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle probabili formazioni della sfida delle 18:30 al Franchi.si affida alle certezze della scorsa stagione. In attacco spazio a, dalla panchina tutti i nuovi arrivi. Dall’altra parte il tecnico grigiorossosul neo acquisto. Vedremo se ...

, le probabili formazioni(4 - 3 - 3) : Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Sottil. All. Italiano(3 ...in campo oggi per la prima giornata di Serie A. Si gioca alle18:30 la gara dei Viola contro la neopromossa con grande attesa per la squadra di Italiano che si candida come una ...In campo entrambe le romane, ma anche la neopromossa Cremonese La Serie A torna in campo: in questa prima domenica di campionato sono quattro le sfide in programma. In campo oggi entrambe le romane, l ...