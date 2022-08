Fiorentina-Cremonese, il discorso di Commisso alla squadra prima della partita | VIDEO (Di domenica 14 agosto 2022) Continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, il turno ha già regalato grosse emozioni e sono in arrivo nuove indicazioni. Esordio anche per la Fiorentina, la squadra di Italiano è reduce da una stagione molto importante e l’obiettivo è quello di confermarsi. La squadra è pronta a scendere in campo contro la neopromossa Cremonese. Il presidente Rocco Commisso è stato protagonista di un discorso alla squadra. “Un mese fa non sapevo neanche se sarei potuto venire a Firenze e invece ce l’ho fatta ad essere qui accanto a voi. Sono fortunato perché quando lascio l’America ho ragazzi che mi guardano la Mediacom. Quando sono stato lontano da Firenze ho avuto dirigenti che hanno guardato la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Continua il programmagiornata del campionato di Serie A, il turno ha già regalato grosse emozioni e sono in arrivo nuove indicazioni. Esordio anche per la, ladi Italiano è reduce da una stagione molto importante e l’obiettivo è quello di confermarsi. Laè pronta a scendere in campo contro la neopromossa. Il presidente Roccoè stato protagonista di un. “Un mese fa non sapevo neanche se sarei potuto venire a Firenze e invece ce l’ho fatta ad essere qui accanto a voi. Sono fortunato perché quando lascio l’America ho ragazzi che mi guardano la Mediacom. Quando sono stato lontano da Firenze ho avuto dirigenti che hanno guardato la ...

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Cremonese ?? Serie A ? 18:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Guarda #FiorentinaCremonese in esclus… - CalcioWeb : La #Fiorentina si prepara a scendere in campo contro la #Cremonese: il discorso del presidente #Commisso alla squad… - GiorgioFreschi : Prima domenica di #SerieA dell’anno con 4 partite in programma: alle 18.30 la #Fiorentina ospita la neopromossa… - SolamenteFulbo : #BPL Fecha 2 10:00 Nottingham . - West Ham 12:30 Chelsea - Tottenham #SerieA Fecha 1 13:30 Fiorentina - Cremones… - lacittanews : Rocco Commisso, nel corso del pranzo che ha preceduto la partita tra Fiorentina e Cremonese ha parlato alla squadra… -