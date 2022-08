Elezioni, il M5S lancia lo slogan: Dalla parte giusta. Cuore e coraggio per l’Italia di domani (Di domenica 14 agosto 2022) “Dalla parte giusta – Cuore e coraggio per l’Italia di domani”. Questo, apprende l’Adnkronos, sarà lo slogan della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le prossime politiche. Il ‘claim’ ricalca le parole pronunciate ieri al Viminale dal leader pentastellato Giuseppe Conte, che affiggendo in bacheca il simbolo del M5S ha detto, rivolgendosi ai cronisti: “Guardate che rosso Cuore, il coraggio lo mettiamo noi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) “perdi”. Questo, apprende l’Adnkronos, sarà lodella campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le prossime politiche. Il ‘claim’ ricalca le parole pronunciate ieri al Viminale dal leader pentastellato Giuseppe Conte, che affiggendo in bacheca il simbolo del M5S ha detto, rivolgendosi ai cronisti: “Guardate che rosso, illo mettiamo noi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

