Decreto trasparenza, in vigore le nuove regole per i lavoratori (Di domenica 14 agosto 2022) . Ecco tutte le categorie interessate dal Decreto A partire da ieri, 13 agosto, è entrato in vigorie il nuovo Decreto trasparenza, il quale riguarda gli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro circa le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa dei suoi dipendenti. In particolare, con il nuovo Decreto si intende: migliorare l'accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti le loro condizioni di lavoro; le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori, in particolare quelli in forme di lavoro subordinato nuove e non standard, salvaguardando l'adattabilità e l'innovazione del mercato del lavoro; la trasparenza nel mercato del lavoro senza imporre oneri eccessivi alle imprese. Inoltre, come riporta altalex.com, il datore di ...

