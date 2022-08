Covid oggi Toscana, 833 contagi e 6 morti: bollettino 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 833 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Nel dettaglio, in Toscana sono 1.360.525 i casi di positività al coronavirus, 833 in più rispetto a ieri (190 confermati con tampone molecolare e 643 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.264.651 (93% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 985 tamponi molecolari e 6.071 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 1.299 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 833 i nuovida coronavirus142022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Nel dettaglio, insono 1.360.525 i casi di positività al coronavirus, 833 in più rispetto a ieri (190 confermati con tampone molecolare e 643 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.264.651 (93% dei casi totali).sono stati eseguiti 985 tamponi molecolari e 6.071 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 1.299 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i ...

ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - CasaItaliaRadio : Covid oggi Toscana, 833 contagi e 6 morti: bollettino 14 agosto ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Toscana, 833 contagi e 6 morti: bollettino 14 agosto ??Leggi di più su - Richard49640649 : RT @ettoreb74: Ma se oggi ci sono più morti di Covid che nel 2020… perché non vedo sfilate camion militari pieni di bare in ogni città d’It… -