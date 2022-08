Ciclismo su pista, Letizia Paternoster: “Provo a sorridere guardando ai prossimi obiettivi, tornerò presto” (Di domenica 14 agosto 2022) Non era assolutamente ciò che si aspettava. Dopo il bellissimo argento nell’inseguimento a squadre Letizia Paternoster si presentava da favorita ieri nell’eliminazione agli Europei di Ciclismo su pista in quel di Monaco. La campionessa del mondo in carica però ha terminato anzitempo la sua prova, con una brutta caduta che le è conseguita la frattura della clavicola ed un trauma cranico commotivo. Come riportato nel bollettino: “La ragazza è sempre rimasta cosciente, attualmente è cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto cosa peraltro normale in questo casi. Viene trattenuta in osservazione in ospedale per questa notte”. L’azzurra ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi con un intervento sui social: “Provo a sorridere e Provo a pensare ai grandi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Non era assolutamente ciò che si aspettava. Dopo il bellissimo argento nell’inseguimento a squadresi presentava da favorita ieri nell’eliminazione agli Europei disuin quel di Monaco. La campionessa del mondo in carica però ha terminato anzitempo la sua prova, con una brutta caduta che le è conseguita la frattura della clavicola ed un trauma cranico commotivo. Come riportato nel bollettino: “La ragazza è sempre rimasta cosciente, attualmente è cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto cosa peraltro normale in questo casi. Viene trattenuta in osservazione in ospedale per questa notte”. L’azzurra ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi con un intervento sui social: “a pensare ai grandi ...

