(Di domenica 14 agosto 2022) Un colpo a sorpresa. Non è stato positivo l’esito dellasumaschile degli Europei 2022 diper l’Italia. L’olandese Fabio Jakobsen si è aggiudicato la, prevalendo allo sprint, perfettamente guidato nella volata dal connazionale Danny Van Poppel, giunto quarto. Una progressione di grande rilievo che gli ha permesso di prevalere nel confronto con il francese Arnaud Démare e il belga Tim Merlier. Per la selezione tricolore, il settimo posto diViviani e l’undicesimo di Alberto Dainese. Un esito amaro perché la compagine tricolore aveva lavorato bene, trovandosi in una condizione favorevole a circa 1.5 km dall’arrivo.che Matteo Trentin e Filippo Ganna avevano tirato il “treno” nostrano, Jacopo Guarnieri non è riuscito a continuare in quest’opera e alla ...

OA_Sport : #CICLISMO Colpo a sorpresa: Elia Viviani al via dell'Eliminazione su pista dopo la prova su strada negli #Europei -

OA Sport

... è andato in fuga, rimanendo solo agli ultimi 30 sbarra 20 km, con un ritmo, ovviamente da ... Gesti che potrebbero o dovrebbero comunque ripetersi, non per riportare unalle sue favole ...Il mio obiettivo era quello e riuscirci nel proprio paese, con il pubblico che fa il tifo per te, è.' L'unica stonatura è stata la foratura, che gli ha impedito di essere in testa al ... Ciclismo, pazzesco Elia Viviani! Dopo la prova su strada, farà l’Eliminazione su pista! Il cavaliere dei quattro mori torna a parlare dopo il Tour de France: Pogacar e Vingegaard fenomeni, in Uae problemi fisici per Aru ...