Armenia, gigantesca esplosione in un centro commerciale della capitale. Numero imprecisato di vittime (video) (Di domenica 14 agosto 2022) Nella tarda mattinata di domenica 14 agosto il centro dei Erevan, capitale dell’Armenia, è stato scosso da una potente esplosione che ha interessate un centro commerciale della città. Numerose le testimonianze video dell’accaduto: una densa colonna di fumo si leva da un edificio e poco dopo la deflagrazione che mette in fuga le persone che stavano assistendo alla scena. Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e non è ancora chiaro se e quante vittime ci siano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Nella tarda mattinata di domenica 14 agosto ildei Erevan,dell’, è stato scosso da una potenteche ha interessate uncittà.se le testimonianzedell’accaduto: una densa colonna di fumo si leva da un edificio e poco dopo la deflagrazione che mette in fuga le persone che stavano assistendo alla scena. Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e non è ancora chiaro se e quanteci siano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

zav_news : ???? #Armenia, gigantesca esplosione in un centro commerciale della capitale #Erevan: incerte le cause dell’esplosion… - Markino87 : @salvinodimario @andreacantelmo8 Cioè mi stai dicendo che gli usa non hanno bombardato la Serbia? Ove tutt ora hann… -

Oltre la guerra Di fronte a questa storia, tremenda e gigantesca, provo sconcerto nel leggere analisi che riducono ... il seguito delle guerre tra Armenia e Azerbaigian, in Cecenia, in Georgia, della crisi in ... Putin: 'La vittoria sarà nostra come nel 1945'. E si congratula con gli ucraini Lunedì, Mosca commemorerà ufficialmente la vittoria sulla Germania nazista con una gigantesca ... Come si legge sul sito del Cremlino, Putin si è congratulato con i cittadini di Azerbaigian, Armenia, ... Il Fatto Quotidiano Di fronte a questa storia, tremenda e, provo sconcerto nel leggere analisi che riducono ... il seguito delle guerre trae Azerbaigian, in Cecenia, in Georgia, della crisi in ...Lunedì, Mosca commemorerà ufficialmente la vittoria sulla Germania nazista con una... Come si legge sul sito del Cremlino, Putin si è congratulato con i cittadini di Azerbaigian,, ... Armenia, gigantesca esplosione in un centro commerciale della capitale. Numero imprecisato di vittime (video)