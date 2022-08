Va a fare escursione in montagna | ma cade in un dirupo a più di 2mila metri di altezza | morta

drivernervoso : RT @Cpt_JTK: ?? TESTIMONIANZA VERA Ad agrigento, nel corso di una escursione una vipera di oltre 70 cm ha morso Salvo Miracula, tridosato d… - BenitoAtos : RT @Cpt_JTK: ?? TESTIMONIANZA VERA Ad agrigento, nel corso di una escursione una vipera di oltre 70 cm ha morso Salvo Miracula, tridosato d… - thatsnomunn : Portata fidanzata a fare escursione: ha minacciato di uccidermi solo i primi dieci minuti per il resto è andata da Dio - carlo_avossa : RT @Cpt_JTK: ?? TESTIMONIANZA VERA Ad agrigento, nel corso di una escursione una vipera di oltre 70 cm ha morso Salvo Miracula, tridosato d… - Colin_McKenzie_ : RT @Cpt_JTK: ?? TESTIMONIANZA VERA Ad agrigento, nel corso di una escursione una vipera di oltre 70 cm ha morso Salvo Miracula, tridosato d… -

La Repubblica

ROMA. Una donna è morta in Valle Camonica, nel Bresciano, cadendo in dirupo durante un'in montagna. La vittima è una donna di 31 anni secondo le prime ricostruzioni ed era in ...potuto......vicina Sondrio ma purtroppo per la giovane donna non c'era più nulla da. Il suo corpo senza vita è stato recupero con il verricello a bordo dell'elicottero. Illeso il suo compagno di... Cosa fare nel lungo weekend di Ferragosto: si balla in piazza Maggiore, si cammina in Appennino Pier Giorgio Ardeni guiderà le camminate del 13 e del 20 agosto nelle terre dove operò la brigata Giustizia e libertà ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...