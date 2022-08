Ultime Notizie – È morto Piero Angela | decano dei conduttore tv aveva 93 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 13 agosto 2022) E’all’età di 93. Ildei conduttori televisivi, maestro della divulgazione scientifica in tv, èa Roma. La notizia è stata confermata dal figlio, Alberto, sui profili social: “Buon viaggio papà”, ha scritto Alberto, a sua voltatv. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione