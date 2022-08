Ucraina, aiuti umanitari da Portici a Leopoli (Di sabato 13 agosto 2022) Un ponte di solidarietà da Portici (Napoli) a Leopoli, città Ucraina al confine con la Polonia che soffre le conseguenze della guerra. Nei giorni scorsi sette camion carichi di beni di prima necessità, scatolame, prodotti per l’igiene sono partiti alla volta di Leopoli grazie all’impegno dell’associazione Libera, del Collegamento campano contro le camorre, Associazione nazionale partigiani di Portici ‘Ciro Siciliano’ insieme agli amici dell’organizzazione non governativa Mediterranea – Saving Humans. Da Leopoli gli aiuti umanitari sono stati smistati alle città limitrofe per alleviare le sofferenze di chi paga i danni del conflitto. “Stiamo consegnando a Leopoli un ambulatorio medico mobile con una squadra di medici pronti ad offrire ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 agosto 2022) Un ponte di solidarietà da(Napoli) a, cittàal confine con la Polonia che soffre le conseguenze della guerra. Nei giorni scorsi sette camion carichi di beni di prima necessità, scatolame, prodotti per l’igiene sono partiti alla volta digrazie all’impegno dell’associazione Libera, del Collegamento campano contro le camorre, Associazione nazionale partigiani di‘Ciro Siciliano’ insieme agli amici dell’organizzazione non governativa Mediterranea – Saving Humans. Daglisono stati smistati alle città limitrofe per alleviare le sofferenze di chi paga i danni del conflitto. “Stiamo consegnando aun ambulatorio medico mobile con una squadra di medici pronti ad offrire ...

