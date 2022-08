Spezia Kiwior, il difensore potrebbe rifiutare il West Ham: su di lui c’è il Milan (Di sabato 13 agosto 2022) Il futuro di Kiwior allo Spezia è tutto da decidere, i liguri non vogliono privarsene ma West Ham e Milan ci provano Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione in casa Spezia del difensore Kiwior. Il West Ham in questi giorni si è gettato a capofitto per il centrale dei liguri. Una ricca offerta che pare però poter esser rispedita al mittente siccome il centrale è intenzionato a restare alla corte di Gotti. La voglia di giocare con continuità per arrivare al Mondiale nelle condizioni migliori potrebbe giocare a vantaggio dello Spezia almeno fino a gennaio. L’offerta è di quelle importanti da parte del club londinese, ovvero di 12 milioni. Sul centrale, però, ci sarebbe anche l’interesse del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Il futuro dialloè tutto da decidere, i liguri non vogliono privarsene maHam eci provano Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione in casadel. IlHam in questi giorni si è gettato a capofitto per il centrale dei liguri. Una ricca offerta che pare però poter esser rispedita al mittente siccome il centrale è intenzionato a restare alla corte di Gotti. La voglia di giocare con continuità per arrivare al Mondiale nelle condizioni migliorigiocare a vantaggio delloalmeno fino a gennaio. L’offerta è di quelle importanti da parte del club londinese, ovvero di 12 milioni. Sul centrale, però, ci sarebbe anche l’interesse del ...

