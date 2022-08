Serie B, prima giornata di campionato: programma e diretta tv (Di sabato 13 agosto 2022) Si riparte, finalmente. La Serie B manda in campo la prima giornata del campionato 2022/23. È una tornata che si svilupperà tra oggi (sabato) e domenica. In realtà, il primo antipasto di cadetteria lo abbiamo già assaggiato nella serata di ieri con la partita, dal sapore evidente di massima Serie, tra Parma e Bari che ha aperto questo nuova stagione. Saranno tre le sfide serali di questo sabato con le due grande del Sud che daranno battaglia a due compagini vogliose di stupire: il Cagliari sarà ospitato dall’ambizioso Como, mentre il Palermo ospiterà il Perugia. Nella terza partita, i finalisti dei playoff del Pisa se la vedranno con il Cittadella. Domenica ricca di appuntamenti con tutte le altre partite di scena alle 20:45. Spicca la sfida Genoa-Venezia che lo scorso anno erano in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Si riparte, finalmente. LaB manda in campo ladel2022/23. È una tornata che si svilupperà tra oggi (sabato) e domenica. In realtà, il primo antipasto di cadetteria lo abbiamo già assaggiato nella serata di ieri con la partita, dal sapore evidente di massima, tra Parma e Bari che ha aperto questo nuova stagione. Saranno tre le sfide serali di questo sabato con le due grande del Sud che daranno battaglia a due compagini vogliose di stupire: il Cagliari sarà ospitato dall’ambizioso Como, mentre il Palermo ospiterà il Perugia. Nella terza partita, i finalisti dei playoff del Pisa se la vedranno con il Cittadella. Domenica ricca di appuntamenti con tutte le altre partite di scena alle 20:45. Spicca la sfida Genoa-Venezia che lo scorso anno erano in ...

