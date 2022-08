Serie A, Repubblica: “Il fuorigioco cambia, sorridono i difensori” (Di sabato 13 agosto 2022) "Il fuorigioco cambia, sorridono i difensori": titola così il quotidiano Repubblica, che spiega le novità previste in Serie A Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) "Il": titola così il quotidiano, che spiega le novità previste in

franvanni : Lo scorso anno l’Inter nelle prime 12 giornate ha accumulato 7 punti di ritardo dal Milan. Effetto del rodaggio fra… - ErmesFerrari4 : @repubblica Come dire: rimanete insulsi come lo siete stati finora tanto arriverà anche a voi la manna dal cielo co… - nowayitelly : @DSantanche @GiorgiaMeloni Sono dalla parte della democrazia, Gli italiani eleggono il parlamento e il parlamento e… - RepFcInter : Inter, la caccia al Milan parte da Lecce. Mini sprint prima del derby - MinaInterista : Per correttezza l'articolo è qui. -