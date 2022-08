Serie A, MOVIOLA LIVE: con il Var rigore molto dubbio per il Milan. Giusto annullare il gol di Lukaku (Di sabato 13 agosto 2022) Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dei match in programma oggi per quanto riguarda la prima giornata di Serie A. Milan - UDINESE -... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Di seguito i principali episodi dadei match in programma oggi per quanto riguarda la prima giornata diA.- UDINESE -...

MauroChosenOne : Ci lamentiamo che la serie A è indietro ma stiamo ancora a far la super moviola coi fermi immagini. - sportface2016 : MOVIOLA - #LecceInter, #Baschirotto duro su #Lautaro: chiesto il rosso - zazoomblog : Serie A MOVIOLA LIVE: con il Var rigore molto dubbio per il Milan. Due gol annullati in Samp-Atalanta - #Serie… - Eurosport_IT : La prima moviola della nuova stagione di Serie A ? Per voi era rigore? #SerieA | #Milan | #Udinese | #Rigore |… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Serie A, MOVIOLA LIVE: con il Var rigore dubbio per il Milan -