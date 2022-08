Roma: ruba occhiali e profumi in negozi centro commerciale, arrestato (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - Un romeno di 43enne è stato arrestato per furto e denunciato per spendita di banconote false. E' accaduto nella tarda serata di due giorni fa nel centro commerciale di Porte di Roma quando l'uomo è entrato in un negozio di occhiali con un cappotto in mano ed ha tentato di rubare due paia di occhiali, rompendo con una tronchesina anche l'antitaccheggio, ma è stato scoperto ed è stata chiamata la sicurezza e la polizia. Gli agenti una volta sul posto hanno perquisito il romeno e oltre agli occhiali, hanno trovati nascoste nella biancheria intima due bottiglie di profumo, probabilmente rubate in un altro negozio dello stesso centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022), 13 ago. - (Adnkronos) - Un romeno di 43enne è statoper furto e denunciato per spendita di banconote false. E' accaduto nella tarda serata di due giorni fa neldi Porte diquando l'uomo è entrato in uno dicon un cappotto in mano ed ha tentato dire due paia di, rompendo con una tronchesina anche l'antitaccheggio, ma è stato scoperto ed è stata chiamata la sicurezza e la polizia. Gli agenti una volta sul posto hanno perquisito il romeno e oltre agli, hanno trovati nascoste nella biancheria intima due bottiglie di profumo, probabilmentete in un altroo dello stesso...

