Roma | Mourinho | “Applausi per il mercato Scudetto? Solo Samp e Lecce hanno speso meno di noi”

"Noi candidati allo Scudetto? Solo se ce ne sono 18 in palio. Solo la Sampdoria e il Lecce hanno speso meno di noi. Si parla troppo di noi e c'è silenzio attorno alle altre squadre. Milan e Inter si sono rinforzate e l'anno scorso ci hanno dato un grande distacco. La Lazio ha speso 39 milioni, ad esempio. Il nostro Scudetto è l'amore dei tifosi, quello è già vinto". Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Roma, Josè Mourinho alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Salernitana. "Siamo migliorati in relazione all'anno scorso, vogliamo fare meglio ma lasciateci tranquilli a lavorare. C'è gente che vende fumo", spiega il tecnico giallorosso.

