Riabilitate Peppone!

(Di sabato 13 agosto 2022) «Don Camillo lo avevo immaginato in maniera molto diversa, ma Peppone era nella mia fantasia esattamente come lo ha interpretato Gino Cervi», disse una volta Giovannino Guareschi. Un grande personaggio letterario, il sindaco rosso della Bassa in cordiale discordia col prete don Camillo, aveva trovato in Gino Cervi chi lo incarnasse a perfezione. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022 Il personaggio principale della lunga saga di racconti politico-umoristici pubblicata in gran parte sul Candido è il sacerdote manesco e di buon senso, ma Giuseppe Bottazzi non è affatto un comprimario, anzi è probabile che, nell’irruento fabbro, Guareschi abbia trasfuso quei tratti di carattere maschili che considerava i più alti. Ci provò lui stesso a impersonare sul set Peppone, prima che gli facessero garbatamente capire che non aveva i tempi e i modi della ...