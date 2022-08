Raspadori, Carnevali gela il Napoli: “Può essere che non si concluda nulla” (Di sabato 13 agosto 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, gela il Napoli sul futuro di Giacomo Raspadori. Raspadori – Napoli. Ancora bloccata la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Raspadori: non c’è ancora l’intesa tra i due club nonostante l’ultimo rilancio del Napoli che ha messo sul piatto 28 milioni di euro più bonus, offerta che ancora comunque non soddisfa i neroverdi – che vogliono sempre 30 milioni più 5 di bonus (di cui almeno la metà facilmente raggiungibile). Solo a queste cifre, al momento almeno, il Sassuolo accetterebbe di privarsi del classe 2000 e aprirebbe alla cessione in direzione Napoli, con cui il ragazzo ricordiamo ha già l’accordo da tempo. L’amministratore ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo,ilsul futuro di Giacomo. Ancora bloccata la trattativa tra ile il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo: non c’è ancora l’intesa tra i due club nonostante l’ultimo rilancio delche ha messo sul piatto 28 milioni di euro più bonus, offerta che ancora comunque non soddisfa i neroverdi – che vogliono sempre 30 milioni più 5 di bonus (di cui almeno la metà facilmente raggiungibile). Solo a queste cifre, al momento almeno, il Sassuolo accetterebbe di privarsi del classe 2000 e aprirebbe alla cessione in direzione, con cui il ragazzo ricordiamo ha già l’accordo da tempo. L’amministratore ...

