Rabiot stroncato dalla leggenda | il paragone è impietoso

Corriere dello Sport

del tutto Adrienda una leggenda del Manchester United , Lou Macari , che ha giocato per i Red Devils ben 329 partite tra il 1973 e il 1984. Il centrocampista della Juve , in ...L'ex attaccante della Lazio non è nuovo a scatenare polemiche accese e non si è smentito neanche stavolta nel giudicare il centrocampista della Juventus. Parlando a Sky Di Canio ha... L'ex United Macari dice no a Rabiot: “Non avevo mai sentito parlare di lui” Una leggenda del calcio inglese ha commentato l'interesse mostrato dal Manchester United per Adrien Rabiot: stroncato il francese ...Ho una brutta sensazione su questo ragazzo” L'ex Red Devils Macari stronca Rabiot: 'Nessuno si è mosso per lui, ho un brutto presentimento'. vedi letture. L’ex bandiera del Manchester United Lou Macar ...