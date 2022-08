Piero Angela: Gabbani, 'con sapienza e passione ha parlato ad intere generazioni' (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - "Oggi il nostro Paese ha perso un pezzo di storia, un grande uomo ed uno straordinario divulgatore scientifico che, con la sua sapienza e la sua passione, ha saputo parlare ad intere generazioni". Lo scrive su Twitter Francesco Gabbani, ricordando Piero Angela. "Non dimenticherò mai il suo illuminante intervento in 'Ci vuole un fiore' lo scorso aprile -aggiunge Gabbani, riferendosi ad una trasmissione tv condotta insieme a Francesca Fialdini su Rai1-. È stato davvero un grande onore per me. Buon viaggio, Maestro". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - "Oggi il nostro Paese ha perso un pezzo di storia, un grande uomo ed uno straordinario divulgatore scientifico che, con la suae la sua, ha saputo parlare ad". Lo scrive su Twitter Francesco, ricordando. "Non dimenticherò mai il suo illuminante intervento in 'Ci vuole un fiore' lo scorso aprile -aggiunge, riferendosi ad una trasmissione tv condotta insieme a Francesca Fialdini su Rai1-. È stato davvero un grande onore per me. Buon viaggio, Maestro".

