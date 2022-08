Piero Angela è morto | l’annuncio del figlio Alberto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 13 agosto 2022) con un messaggio pubblicato sui profili social: “Buon viaggio papà” A dare la notizia della scomparsa diè stato ilche su Facebook ha comunicato la notizia condividendo la foto del padre e il messaggio: “Buon viaggio papà.” In pochissimi minuti sono state migliaia le reazioni e i messaggi di cordoglio per la scomparsa di uno dei giornalisti e divulgatori più amati delle televisione italiana.si è spento all’età di 93 anni e sulla sua età diceva: “Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80.000 chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni”. Proprio l’altro giorno diceva a Superquark diceva di aver lavorato per 70 anni ininterrottamente. Graziedi averci accompagnato per tutti questi ...